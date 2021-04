Fabien Lecoeuvre s’en prend violement au physique des artistes

Fabien Lecoeuvre s’est exprimé ce mardi sur la webradio Arts-Mada. Il a jugé le physique des artistes “pas assez séduisant”. L’ex-agent de Michel Polnareff a notamment critiqué la chanteuse Hoshi.

Il estime que l’artiste en elle-même est pleine de talent mais qu’elle n’est pas assez belle pour honorer ses titres. Pour Fabien Lecoeuvre “Bon, quand vous regardez Hoshi par exemple qui a un talent incroyable, indiscutable… Enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous ? Mais elle est effrayante. Quand je dis ça, j’ai rien contre cette fille qui est géniale et qui a du talent. Je l’ai reçue pour son succès La Marinière. Elle est géniale mais qu’elle donne ses chansons à des filles sublimes, comme des Vanessa Paradis, comme il y a eu des Sylvie Vartan, des Sheila à 20 ans, des Françoise Hardy… Il y a plein d’interprètes magnifiques, je suis sûr qu’il y en a…”.

Hoshi s’est révoltée contre ses attaques et a posté un tweet le concernant. Elle estime d’une telle gravité les propos tenus par l’ancien agent de stars qu’elle réplique en disant : “On lui offre un poster ou un miroir ? J’hésite”.

Tellement grave de tenir ce genre de propos @FabienLecoeuvre



On lui offre un poster ou un miroir ? J’hésite pic.twitter.com/v0L98QzLj5 — Hoshi (@HoshiOfficial) April 7, 2021

À la suite de ce tweet, des dizaines d’internautes ont réagi dénonçant le comportement inacceptable de Fabien Lecoeuvre.

De son côté, le chroniqueur a essayé de s’excuser : ” Mille excuses pour ces propos maladroits sortis de leur contexte et qui ont pu te blesser. Je relatais simplement une différence d’époque où les maisons de disques et les publics faisaient beaucoup plus attention aux physiques des artistes qu’aujourd’hui. “