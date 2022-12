Faits-divers : deux enfants originaires de Saône-et-Loire tués dans un incendie survenu en Normandie

Dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 décembre, un incendie a embrasé une maison située dans la commune de Selles, dans le département de l’Eure, et a été à l’origine d’un drame, provoquant la mort de deux enfants, une petite fille et un petit garçon âgés respectivement de 7 et 11 ans et originaires de Couches, en Saône-et-Loire.

Leur grande sœur, âgée pour sa part de 13 ans, a été gravement blessée dans l’incendie mais a pu être héliportée dans un hôpital parisien après l’intervention des secours, indique Le Journal de Saône-et-Loire.

Le feu s’est déclaré en pleine nuit dans la maison secondaire des grands-parents, qui étaient présents dans l’habitation au moment du drame en compagnie d’une arrière-grand-mère, d’un couple et ses deux enfants mais sans les parents des jeunes victimes, absents au moment du drame. Tous les autres ont pu sortir à temps, précise Le JSL.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre.