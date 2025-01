Fenerbahçe – OL : Lyon vise les huitièmes de Ligue Europa dans un choc sous pression

Fenerbahçe - OL, 7e journée de Ligue Europa, jeudi 18h45. À vivre sur Tonic Radio dès 18h30.

L’OL joue gros ce jeudi en Turquie. En difficulté en ce début d’année 2025, les Lyonnais ont l’occasion de rebondir en obtenant leur qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Pour cela, une victoire sur la pelouse de Fenerbahçe pourrait suffire, en fonction des autres résultats. Mais la tâche s’annonce ardue face à une équipe turque qui, bien que mitigée en C3, brille en championnat (2e).

Comment Pierre Sage sent-il son équipe ?

Un défi dans l’ambiance bouillante de Fenerbahçe

Si Fenerbahçe peine en Ligue Europa (22e au classement), le club turc reste un adversaire redoutable, surtout à domicile. Devant 50 000 supporters, les hommes de José Mourinho chercheront à se relancer après un parcours en dents de scie en Coupe d’Europe.

Clinton Mata : le groupe est-il fragilisé par le contexte autour de l'équipe ?

L’OL doit réagir

Déjà assuré d’un barrage en C3, Lyon pourrait valider son billet pour les huitièmes dès ce match. Mais la dynamique récente est inquiétante. Pierre Sage et ses joueurs devront montrer un autre visage pour ne pas repartir d’Istanbul avec des regrets et une contre-performance qui pourrait ajouter encore un peu plus de pression sur le club, l'équipe et le coach.

Pierre Sage fragilisé ?

Fenerbahçe - OL, 7e journée de Ligue Europa, jeudi 18h45.