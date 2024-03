Fermeture de deux bureaux de poste à Saint-Etienne

Les syndicats ont annoncé la fermeture de deux bureaux de postes de Saint-Etienne à l’été prochain. Selon les organisations professionnelles, il s’agirait du bureau de Wilson et de la Richelandière.

Lors d’une conférence de presse, lundi 25 mars 2024, le maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau a réagi à cette annonce, s’opposant à ces deux fermetures. « Une décision d’autant plus incompréhensible que La Poste Wilson est très fréquentée et qu’elle a fait l’objet d’un investissement de 1,5 million d’euros par la direction il y a peu », a déclaré Gaël Perdriau, dont les propos ont été repris par If Saint-Etienne.

La Poste, elle, n’a pas confirmé ces fermetures et parle d’une concertation. Elle rappelle également que ces transformations se feront sans aucun licenciement.

De leur côté, les syndicats ont annoncé une mobilisation devant le bureau Wilson, le 2 avril prochain.