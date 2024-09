Fermeture des autoroutes en raison de nombreux chantiers : ce qu’il faut retenir des perturbations à venir cette semaine dans le Rhône

Prudence dès ce lundi, de nombreux chantiers d’entretien sont prévus entre le lundi 30 septembre et le dimanche 6 octobre sur les grands axes routiers du Rhône.

Sont concernés :

La fermeture de l’A46 sud au cours des nuits du lundi 30 septembre et du mardi 1er octobre 2024 inclus, l'ensemble des bretelles d'accès à l'A46 sud, depuis Saint-Priest Bel-Air jusqu'à Communay nord, seront fermées de 21h à 6h pour tous les véhicules en direction du sud. Les conducteurs souhaitant se rendre sur Marseille ou Saint-Etienne, seront invités à emprunter la D383 pour rejoindre l'autoroute A7, et suivre la destination de leur choix.

Fermeture de l’A7, sur la commune de Ternay dans le sens sud nord, entre le nœud de Ternay et le nœud de Saint-Fons, les lundi 30 septembre, mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3 octobre de 21h à 5h le lendemain.

Fermeture de l’A47, de la commune de Givors à Chabanière, dans le sens est-ouest, entre Givors Ouest et Saint-Martin-la-Plaine les lundi 30 septembre, mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3 octobre de 21h à 5h le lendemain.

Fermeture de la M7/M6, sur la commune de Pierre-Bénite, dans le sens sud nord entre le nœud de Pierre-Bénite et le nœud de Valvert les lundi 30 septembre, mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3 octobre de 21h à 5h le lendemain. Et enfin sur la commune de Lyon dans le sens nord/sud entre le nœud de Valvert et Lyon centre les mercredi 2 et jeudi 3 octobre de 21h à 5h le lendemain.

Fermeture de l’A89 avec les tunnels entre Balbigny et la Tour-de-Salvagny fermés la nuit du 30 septembre au 3 octobre. Du lundi 30 septembre au 3 octobre auront lieu des travaux dans les tunnels, en direction de Lyon, entre Balbigny et la Tour-de-Salvagny de 20h à 6h le lendemain.