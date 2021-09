Festival Lumière : Alain Chabat présent à Lyon ce dimanche pour les 20 ans de Shrek

Alain Chabat, l’un des acteurs les plus appréciés des Français, sera présent à Lyon dimanche 10 octobre à l’occasion des 20 ans de la sortie du premier volet des aventures de Shrek, l’ogre vert auquel il a prêté sa voix pour les besoins de la version française.

Le Festival Lumière organise en effet une séance spéciale pour fêter l’anniversaire du premier film de la saga cinématographique Shrek à la Halle Tony Garnier, dès 15 heures, à laquelle Alain Chabat fait figure d’invité spécial.

Un film réalisé par Andrew Adamson et Vicky Jenson en 2001 et produit par les studios Dreamworks qui avait été couronné du tout premier Oscar du Meilleur film d’animation en 2002, qu’il vous sera possible de revoir vingt après à un tarif de 8 euros pour les enfants et de 10 euros pour les adultes.