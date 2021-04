Fête sauvage sur les quais de Saône : les organisateurs jugés ce mardi

Rappelez-vous de ces images. Le 30 mars, des centaines de Lyonnais s’étaient rassemblés sur les quais de Saône pour danser et s’amuser, sans se soucier du couvre-feu et des gestes barrières pourtant en vigueur en France.

Commencée à 19h, cette fête sauvage s’était terminée aux alentours de 20h30. Les forces de l’ordre avaient reçu comme consigne, au vu des potentiels risques d’accidents ou de noyades, de ne pas intervenir.

Recherchés après les faits, les organisateurs s’étaient rendus d’eux-mêmes à la police. Dans un premier temps placés en garde à vue, ces deux frères vont être jugés ce mardi à Lyon pour “mise en danger de la vie d’autrui” et “non-respect des mesures sanitaires”. Un premier chef d’accusation pouvant être puni, au maximum, d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.

Pour rappel, un arrêté avait été pris par le préfet du Rhône après cette soirée sauvage pour interdire l’accès à une partie des quais de Saône, sur la rive gauche, entre le Pont Clémenceau et le Pont Kitchener.