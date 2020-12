FIFA : Sarah Bouhaddi élue meilleure gardienne de l’année

Sarah Bouhaddi peut avoir le sourire. La Lyonnaise a été élue meilleure gardienne de l’année 2020 lors de la cérémonie de récompenses décernées par la FIFA.



« C’est une très belle récompense. C’est un honneur d’être vainqueur ce soir face à deux très belles gardiennes », a réagi Sarah Bouhaddi, en remerciant « ses coéquipières », « son staff » et le président de l’OL Jean-Michel Aulas notamment.

L’ancienne lyonnaise Lucy Bronze reçoit le titre de meilleure joueuse. A noter que Wendie Renard et Delphine Cascarino intègrent le 11 type.



Robert Lewandowski est élu meilleur joueur.

Le palmarès :

Meilleur joueur : Robert Lewandowski (POL/ Bayern Munich)

Meilleure joueuse : Lucy Bronze (ANG/ Manchester City)

Meilleur gardien : Manuel Neuer (ALL/ Bayern Munich)

Meilleure gardienne : Sarah Bouhaddi (FRA/ Lyon)

Meilleur entraîneur : Jürgen Klopp (ALL/ Liverpool)

Meilleure entraîneure : Sarina Wiegman (HOL/ Pays-Bas)

Prix Puskas du plus beau but : Heug-min Son (CDS/ Tottenham)

Prix du Fair-play : Mattia Agnese (ITA/ Ospedaletti)