Flixbus reprend du service ce jeudi

Les lignes Flixbus reprennent du service ce jeudi. Depuis le reconfinement, la compagnie avait suspendu son service. Et malgré le couvre-feu, elle précise que ses cars circuleront normalement, y compris après 20h.



“Assurez-vous simplement de conserver votre titre de transport attestant de l’horaire de départ et d’arrivée. Il tiendra lieu de justificatif”, rappelle Flixbus.

La réouverture concerne une partie de ces liaisons nationales et quelques lignes internationales.



Les mesures sanitaires renforcées sont toujours appliquées sur l’ensemble du réseau. Tous les passagers de 11 ans et plus doivent porter un masque homologué, en station et sur l’ensemble du trajet.