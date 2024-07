Football : l’OL officialise l’arrivée du jeune Alejandro Gomes Rodriguez en provenance de Southampton

Du football, avec l’OL qui a officialisé l’arrivée de sa potentielle futur pépite, Alejandro Gomes Rodriguez, attaquant de 16 ans formé à Southampton.

Ce dernier avait passé avec succès sa visite médicale jeudi matin.

Courtisé par plusieurs grands clubs de Premier League et en Italie, le joueur né au Venezuela et d'origine portugaise a été convaincu par le discours des dirigeants lyonnais et s'engage à l'OL pour trois saisons, et deux supplémentaires en option.

Pour rappel, aucune indemnité de transfert ne sera versée à Southampton, puisque l'attaquant était arrivé au terme de sa formation.