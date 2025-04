Hier, une démonstration de nettoyage à haute pression des tags a eu lieu sur les bas port de la Saône : Depuis début 2024, 15 000 m² de tags ont été effacés sur les berges lyonnaises grâce à une nouvelle convention entre la Ville et la Métropole. Un budget de 400 000 € par an est alloué à ces opérations de nettoyage intensif. L’objectif : préserver le patrimoine et dissuader les tagueurs.

C.C