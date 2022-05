Formule 1 : Sergio Pérez s’impose malgré la pluie lors du Grand Prix de Monaco

Le Grand Prix de Monaco aura été mouvementé ce dimanche, entre des conditions météorologiques et de course bouleversées par la pluie, qui a retardé le départ d’une heure, des drapeaux rouges et un déroulé surprenant, le tout pour sacrer au final le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), vainqueur pour la première fois de la saison et pour la première fois de sa carrière sur ce circuit, tandis que le poleman, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), termine au pied du podium.

Sergio Pérez devance l’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et son coéquipier néerlandais Max Verstappen (Red Bull) dans une course qui s’est terminée au temps, au bout de trois heures d’épreuve. Charles Leclerc, parti en pole position, quatrième donc, a perdu le fil à la suite d’une grossière erreur de stratégie de son équipe.