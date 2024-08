France Travail lance une campagne pour recruter des vendangeurs dans le Rhône

Une campagne de grande envergure a été lancée par les agences France Travail de Villefranche-sur-Saône et de Belleville-en-Beaujolais pour recruter les vendangeurs nécessaires dans la région. L’organisme public déploie les grands moyens pour attirer les vendangeurs et viticulteurs : kiosques, distribution de flyers, webinaires, affichage sur les panneaux lumineux des communes. L'action a commencé à la mi-juillet et se tiendra jusqu'au début des vendanges, prévues au début du mois de septembre.

L'année dernière, l'opération avait attiré 1 200 candidatures pour plus de 1 000 offres de contrats saisonniers.

ML