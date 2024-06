Francheville : la fête des Grandes Voisines va célébrer sa deuxième édition

Mercredi prochain, les Grandes Voisines organisent la deuxième édition de leur grande fête. Rendez-vous le 26 juin 2024 à partir de 16 heures au 40 avenue de la Table de Pierre à Francheville. Plus grand tiers-lieu mixte de France, le site des Grandes Voisines à Francheville comporte :

- des services d’hébergement qui abritent un total de 475 personnes en grande

précarité ;

- une activité d’insertion professionnelle qui forme plus de 50 salariés

Et beaucoup d’autres choses...

Lors de la fête, seront au programme : foodtruck, expositions, buvette, marché de créateurs, visites, défilé des Grandes Voisines, scène ouverte, concerts… L’événement est ouvert à tous, à prix libre.