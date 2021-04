Gel : “La plus grande catastrophe agronomique” du siècle, selon ministre de l’Agriculture

A combien se chiffrent les dégâts du gel pour les viticulteurs et les arboriculteurs ? Et quel sera le montant des aides pour compenser les pertes de récoltes ?



Le ministre de l’Agriculture, Julien de Normandie, a réuni une cellule de crise. Dans la vallée du Rhône 80 % de la récolte est détruite. Le ministre évoque “plusieurs centaines de milliers d’hectares” touchés, n’hésitant pas à qualifier l’épisode de gel de la semaine dernière de “plus grande catastrophe agronomique de ce début de 21e siècle”.



Parmi les mesures envisagées pour soutenir la profession : un recours facilité au chômage partiel, des allègements de charges patronales mais aussi, la création d’un “fonds exceptionnel qui vienne compenser les pertes de revenu”.



Les premiers financements devraient arriver “mi-juin/début juillet pour les arboriculteurs et producteurs de petits fruits”, selon la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert.



Le député du Beaujolais Bernard Perrut appelle à la mise en place d’un fonds spécifique et mieux adapté.