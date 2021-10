Gérald Darmanin annonce la fermeture d’une association qui “appelait à la haine”

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé via un tweet ce mercredi 20 octobre, la dissolution de l’association lyonnaise Coordination contre le racisme et l’islamophobie, qui, selon ses mots, “appelait à la haine, à la violence et à la discrimination”.

L’association « Coordination contre le racisme et l’islamophobie » a été dissoute en conseil des ministres, conformément aux instructions du Président de la République.

Comme le détaille le décret que j’ai présenté, elle appelait à la haine, à la violence et à la discrimination: pic.twitter.com/5giwOcQEfC — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 20, 2021

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, s’est exprimé sur le compte-rendu des travaux du Conseil des ministres et a expliqué que cette structure, était “à l’origine de discours de haine et de propos antisémites”.

Soupçonnés d’islamisme radical, plusieurs lieux de cultes et associations étaient sous la menace d’une fermeture, comme ça a été le cas pour Coordination contre le racisme et l’islamophobie, créée en 2008. D’autres associations et lieux de culte sont encore dans le viseur du ministre de l’Intérieur dans l’Hexagone même si ce dernier a assuré qu’un tiers de 89 lieux de culte « soupçonnés d’être radicaux et répertoriés par les services de renseignement » a déjà été controlé.