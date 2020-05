Gérard Collomb s’allie officiellement avec Les Républicains !

Arrivé troisième au premier tour des élections métropolitaines, Gérard Collomb a annoncé ce jeudi se retirer de l’échiquier politique concernant la présidence de la métropole pour laisser sa place au candidat LR, François-Noël Buffet.



L’actuel maire de Lyon (LREM) a donc choisi de se rallier à la droite et explique sa décision en précisant qu’il s’agit d’une “union pour affronter la crise”.



En contrepartie, le candidat LR, Étienne Blanc, a décidé après discussion de laisser sa place à Yann Cucherat. Le but de cette stratégie politique serait d’empêcher les Verts qui sont arrivés en tête lors du premier tour, de diriger les deux collectivités.



Le député Thomas Rudigoz proche de David Kimelfeld, candidat LREM et opposant numéro 1 à Gérard Collomb pour ces élections, s’est indigné de cette alliance avec la droite en précisant que “toutes les combinaisons ne sont pas acceptables”.