Gérard Collomb, une sécurité qui coûte cher

Ancien ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb a vu deux chauffeurs et deux gardes du corps affectés à sa sécurité. Problème, le maire de Lyon a demandé à ces derniers de ne plus le suivre. En pleine période de campagne municipale, il affirme vouloir être plus libre de ses mouvements. Résultat, l’État débourse près de 300 000€ par an pour quatre hommes au chômage technique.

De plus, le Canard enchaîné affirme que Gérard Collomb a d’autres raisons de se passer de sécurité. Le journal cite une source du ministère de l’Intérieur, qui affirme que le candidat à la métropole ne fait pas confiance à ses anges gardiens. Il les soupçonne en effet de l’espionner pour le compte de Christophe Castaner. Ce dernier a remplacé Collomb place Beauvau en octobre 2018.