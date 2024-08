Golf : Le Villeurbannais Sébastien Gros termine 2e de l’Irish Open

Le Villeurbannais Sébastien Gros décroche la deuxième place de l'Irish Open en Challenge Tour. Sans victoire depuis 2015, lors du Kazakhstan Open, le golfeur rhodanien termine à un seul coup du vainqueur suédois Joakim Lagergren.

Avant de poursuivre jeudi sur le Scottish Challenge à Aberdeen, le Français a gagné 90 places au classement Race to Mallorca et figure à la 38e position. Il n'est plus qu'à 204 points de la 15e et dernière place qualificative pour le DP World Tour la saison prochaine.

ML