Grammy Awards : voici les lauréats de cette 64e édition

La 64e édition des Grammy Awards, les récompenses créées en 1958 et décernées chaque année depuis aux États-Unis par la National Academy of Recording Arts and Sciences, afin d’honorer les meilleurs artistes et les meilleurs techniciens dans le domaine de la musique de l’industrie américaine, a levé le voile sur les vainqueurs de cette année.

Voici la liste des gagnants de la soirée :

Album de l’année : “We Are” – Jon Batiste.

Enregistrement de l’année : “Leave The Door Open” – Silk Sonic.

Chanson de l’année : “Leave The Door Open” – Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II & Bruno Mars, auteurs (Silk Sonic).

Révélation de l’année : Olivia Rodrigo.

Meilleur clip vidéo : “Freedom” – Jon Batiste.

Meilleur album de rap : “Call Me If You Get Lost” – Tyler, The Creator.

Meilleure performance de rap : “Family Ties” – Baby Keem Featuring Kendrick Lamar.

Meilleur album de rock : “Medicine At Midnight” – Foo Fighters.

Meilleur album de pop vocale : “Sour” – Olivia Rodrigo.

Meilleure performance pop en solo : “Drivers license” – Olivia Rodrigo.

Meilleur album de musique du monde : “Mother Nature” – Angélique Kidjo.

