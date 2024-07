Granges : la rénovation écologique de l’école se poursuit

À Granges, la deuxième phase des travaux de rénovation de la maternelle du RPI Grange/Saint-Germain-les-Buxy/La Charmée a débuté le 3 juillet dernier. Le projet vise à améliorer et végétaliser l'école avec des aménagements écologiques, tels qu'une pergola en bois pour offrir une zone ombragée et des revêtements perméables pour récupérer les eaux pluviales grâce à l'installation de deux cuves. Les nouveaux murs seront fabriqués en briques de terre cuite afin de maintenir la fraîcheur sans recourir à la climatisation. Ces aménagements sont nécessaires pour assurer la protection et le confort de l'espace scolaire de Granges.

