Grenoble : le tramway à l’arrêt jusqu’à dimanche

À partir de ce vendredi, le réseau M TAG est fortement perturbé à Grenoble. En raison du mouvement social d’une partie du personnel, le service n’est pas assuré.

Les cinq lignes de tramway du réseau M Tag seront à l’arrêt pendant, au minimum, trois jours.

Les lignes A, B, C, D et E du tramway seront à l’arrêt toute la journée. Le mouvement de grève a d’ores et déjà été reconduit pour le samedi 5 et le dimanche 6 novembre. Les conditions restent inchangées à celles de vendredi.

En ce qui concerne les lignes de bus Chrono, le C1, C2, C3, C4, C5, C6 et C7 circuleront normalement dans la journée, mais la fin de service est prévue à 20 h.