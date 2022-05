Grenoble : l’Hôtel de Ville bientôt classé aux monuments historiques ?

La Ville de Grenoble a lancé une procédure auprès de la Direction des affaires culturelles et du Ministère de la culture pour l’inscription ou le classement de son Hôtel de Ville en tant que monument historique.



L’édifice de 8 500 m2, construit en 1967, est principalement composé de béton et de verre. Cette distinction permettra dans un premier temps de reconnaître le caractère patrimonial de l’ensemble architectural. Puis elle donnera accès à des subventions et avantages fiscaux en cas de travaux de rénovation.