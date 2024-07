Grenoble : un permis est désormais obligatoire pour louer son logement

Depuis le 1er juillet, la ville de Grenoble a instauré un permis de louer pour les logements situés dans les quartiers Saint-Laurent et Gabriel-Péri. Mis en place dans le cadre de la loi Alur de 2014, ce dispositif vise à mieux lutter contre l’habitat indigne. La ville estime que 1 823 logements du parc privé, soit 2,6 %, seraient concernés. Les zones ont été ciblées en raison du nombre de signalements d’habitat indigne et de la typologie du bâti, qui présente une probabilité plus élevée de comporter des logements indignes. Aujourd'hui, près de 400 villes ont mis en œuvre cette nouvelle restriction. En cas d'absence de demande ou d'autorisation de location, les propriétaires s'exposent à une amende de 5 000 euros, pouvant aller jusqu'à 15 000 euros.

