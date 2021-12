Grève des éboueurs à Marseille : la Métropole souhaite réquisitionner des agents grévistes

Dans un communiqué publié mercredi, la Métropole Aix-Marseille-Provence a annoncé avoir sollicité la préfecture des Bouches-du-Rhône afin d’ordonner la réquisition de plusieurs éboueurs grévistes afin d’effectuer le ramassage des ordures, alors que celles-ci jonchent les rues de la cité phocéenne.

« La situation est insupportable pour tous les habitants du territoire », a indiqué Yves Moraine, vice-président LR du Conseil de Territoire Marseille-Provence, qui a qualifié cette grève des éboueurs via le terme d’« agression sanitaire ».

Par ailleurs, les négociations entre la Métropole et les syndicats en ont conduit cinq d’entre eux à accepter un accord proposé afin de mettre fin à cette grève. Celui-ci prévoit la reconnaissance de la pénibilité inhérente aux métiers de la propreté par une décote de 15% du temps de travail annuel, des avancées sociales en terme de rémunération, une amélioration du contrôle médical et une formation plus poussée.