Grève SNCF : les prévisions de ce mardi

Ce mardi marque le 27e jour consécutif de la grève à la SNCF contre la future réforme des retraites. Le trafic ferroviaire sera une nouvelle fois très perturbé.



Pour le dernier jour de l’année, un tiers des TER vont circuler en Auvergne-Rhône-Alpes. Le plan de transport sera renforcé par 600 autocars dans la région.



Du côté des TGV, 10 allers et 13 retours vers Paris seront assurés, huit allers et sept retours vers Marseille seront disponibles, et deux allers-retours vers Montpellier sont programmés.