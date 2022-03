Guerre en Ukraine : inquiétude autour de la centrale de Tchernobyl, où l’électricité a été coupée

Les autorités ukrainiennes ont indiqué que la centrale de Tchernobyl et ses équipements de sécurité ne sont plus alimentés en électricité, alors que celle-ci s’avère pourtant essentielle afin de maintenir la sécurité des installations nucléaires via le refroidissement des combustibles stockés sur le site.

L’opérateur ukrainien Ukrenergo a annoncé via sa page Facebook que la centrale « a été complètement déconnectée du réseau électrique en raison des actions militaires de l’occupant russe. Le site n’a plus d’alimentation électrique ».

La centrale de Tchernobyl a cessé d’émettre

Le risque de libération de substances radioactives dans l’environnement inquiète, le vent pouvant pousser le nuage radioactif vers d’autres régions et pays d’Europe.

De son côté, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AEIA) a signalé que les systèmes permettant de contrôler à distance les matériaux nucléaires de la centrale de Tchernobyl avaient cessé d’émettre.