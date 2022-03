Guerre en Ukraine : la Russie aurait utilisé la plus puissante des bombes non nucléaires

Oksana Markarova, l’ambassadrice d’Ukraine aux Etats-Unis, a accusé la Russie d’avoir utilisé lundi une bombe thermobarique, dite également “bombe à vide”, dans le cadre de la guerre enclenchée en Ukraine. Une bombe dont l’utilisation est pourtant interdite par la convention de Genève.

Cette bombe est caractérisée par une première explosion, suivie d’une seconde, qui entraîne une surpression plus forte et plus longue qu’avec une bombe classique, entraînant une violente dépression et pouvant anéantir en un instant une zone de plusieurs centaines de mètres de rayon.

L’effet de surpression/dépression vaporiserait totalement le corps humain, par combustion de l’oxygène et destruction des organes, la température grimpant à près de 3000°C lors de l’explosion.