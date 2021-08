Guimaraes et le Brésil en finale des JO

Le Brésil a éliminé le Mexique au bout du suspense (0-0, 4 tirs au but à 1) en demi-finale des Jeux Olympiques. Titulaire, le Lyonnais Bruno Guimaraes a joué tout le match et a même transformé son tir au but en cassant au dernier moment sa longue course d’élan avant de croiser son tir du droit. Le milieu de terrain reviendra ainsi à Lyon avec au minimum une médaille d’argent. Le Brésil affrontera en finale l’Espagne ou le Japon qui s’affrontent dans la deuxième demi-finale.

Bruno Guimarães vs Mexique :



– 120 minutes jouées

– 102 ballons touchés

– 76/84 passes réussies (90,5%)

– 1 passe clé

– 8/8 passes en profondeur réussies

– 1 tir au but transformé

– 1/1 dribble réussi

– 2 interceptions réussies

– 3 tacles réussis



Qualifié en finale @brunoog97 pic.twitter.com/fuLhp5BWQX — □■□ (@BruxoGuimaraesS) August 3, 2021