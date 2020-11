Handball : la Starligue et la Proligue vont se jouer à huis-clos

La Ligue Nationale de Handball (LNH) a confirmé ce mercredi que les deux premières divisions françaises (Starligue et Proligue) allaient poursuivre leur championnat.



L’exécutif a été clair, la poursuite des matchs professionnels est possible, mais uniquement à huis clos. Choisissant cette option plutôt que de celle d’arrêter complètement les matchs, le handball rejoint le volley et le football professionnel, durement touchés eux-aussi par la crise de la covid-19.



La LNH estime que sa responsabilité est de “maintenir un minimum de lien social et d’offrir du plaisir aux fans” dans cette période difficile.

