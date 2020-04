Il n’y aura pas de logo sur les masques distribués aux habitants

Laurent Wauquiez annonçait, jeudi dernier, qu’il avait commandé 9 millions de masques. Et sur l’un des prototypes présentés lors de sa conférence de presse, on pouvait bien voir le logo bleu cyan de la Région. Une vision qui a mis le feu aux poudres et entraîné de nombreuses réactions.

David Kimelfeld, le président de la Métropole a d’ailleurs déclaré sur Twitter : « le Grand Lyon ne fait évidemment pas logotyper les masques qu’il mettra à disposition. Concernant ces protections, il me semble plutôt profitable que les collectivités s’engagent à des distributions à la hauteur des besoins qui s’annoncent ». Car David Kimelfeld a, de son côté, passé une commande de deux millions de masques en tissu.

Mais on a récemment appris que l’apposition du logo n’était pas prévue. Il s’agissait d’une initiative de l’un des fabricants. Les autres masques de présenteront aucun signe indiquant sa provenance. La Région l’a d’ailleurs confirmé en annonçant qu’ « il n’y a pas de marquage du logo sur les masques ».