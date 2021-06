Il prend l’autoroute à vélo pour rentrer chez lui

Quasiment personne ne s’y risquerait, et à juste titre ! Pourtant un Lyonnais de 30 ans n’a visiblement pas hésité à prendre l’autoroute à vélo ce lundi en début d’après-midi.



Selon Le Dauphiné Libéré, le jeune homme était venu voir des amis à Villefontaine et pour le retour, il a pris le chemin indiqué par le GPS de son téléphone. En l’occurrence, l’A43.



Il a été intercepté par les gendarmes du peloton motorisé de La Verpillière au péage de Saint-Quentin-Fallavier.



Le trentenaire a écopé d’une amende et un rappel en matière de sécurité. Car à vélo, l’espérance de vie sur autoroute est d’environ 15 minutes.



Il a ensuite pu rentrer chez lui par la route.