Inauguration du prolongement du T2 ce mercredi

A partir de ce mercredi vous pourrez emprunter le prolongement du tramway T2 jusqu’au centre commercial Confluence. Au lieu de s’arrêter à Perrache, le T2 aura désormais un terminus à l’Hôtel de Région-Montrochet.

Ce prolongement accompagne l’évolution urbaine du secteur de la Confluence et d’améliorer sa desserte en transports en commun.

Le prolongement du T2 a plusieurs objectifs :

– améliorer la desserte de la Confluence avec un tram toutes 2 min à 2 min 30 dans chaque sens entre Perrache et Montrochet.

– améliorer l’intermodalité en desservant au plus près la gare SNCF

– renforcer les liens Nord/Sud sur la presqu’île

– accompagner la transformation de la place des archives.

Avec l’arrivée de ce nouveau tramway jusqu’au quartier de la Confluence, les élus écologistes, à la tête de la ville et de la Métropole lyonnaise ont décidé de piétonniser le Cours Charlemagne, entre la rue Montrochet et le quai Riboud, pour trois mois. Une zone devenue piétonne depuis ce mardi, 10 heures, et qui fait débat.