Incendie à Étang-sur-Arroux de la minoterie Bigallet

Un incendie a détruit la partie historique de la minoterie Bigallet à Étang-sur-Arroux dans la nuit du 10 au 11 juin. Le feu, qui a ravagé les installations de production, est une catastrophe pour cette entreprise de plus de cent boulangers. Les pompiers, venus de plusieurs communes voisines, ont lutté toute la nuit pour contenir l'incendie. Un périmètre de sécurité a été établi en raison du risque d'effondrement et une enquête de gendarmerie est en cours pour déterminer les causes de l'incendie, probablement accidentel.