Incendie de Vaulx-en-Velin : les familles vont être accompagnées au cas par cas

Le Préfet de la Région, la Maire de Vaulx-en-Velin et le Vice-Président de la Métropole de Lyon à l’habitat, au

logement social et à la politique la Ville, ont réuni, l’ensemble des administrations mobilisées et des bailleurs sociaux dans l’accompagnement et le relogement des familles victimes de l’incendie de ce vendredi à Vaulx-en-Velin.

Au cours de cette réunion, ont été abordés :

 l’hébergement provisoire des familles accueillies dans un premier temps au sein de l’EPIDE de Meyzieu, mobilisé par l’État, puis dans un second temps au sein d’un lycée, sur proposition du Président du Conseil régional, à partir de ce lundi

 le relogement des 38 familles victimes de l’incendie en fonction de chacune de leur situation, dans le cadre d’un accompagnement au cas par cas ;

 leur soutien psychologique au court, moyen et long terme ainsi que celui de l’ensemble des personnes impliquées ;

 le renforcement de la sécurité au sein du quartier du Mas du Taureau et plus particulièrement du secteur du chemin des Barques

Il a été décidé en outre la création d’une cellule unique de relogement des familles victimes de l’incendie :

Les bailleurs du territoire de la Métropole de Lyon ont été sollicités pour recenser des offres de logement. Les parcs publics comme privés seront mobilisés.

Une cellule unique de relogement, associant l’État, la Ville de Vaulx-en-Velin, la Métropole de Lyon et ABC HLM, se réunira pour assurer la coordination entre les offres de logement répertoriées et les besoins des familles.