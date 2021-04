Indochine reporte son concert au Groupama Stadium

Grosse déception pour les fans d’Indochine. Il va falloir patienter un an de plus. La tournée prévue pour les 40 ans du groupe est décalée, la faute bien évidemment au contexte sanitaire.



Le groupe a annoncé la nouvelle dans une vidéo publiée sur You Tube. “Nous prenons la parole aujourd’hui pour, hélas, annoncer ce que nous redoutions le plus, c’est-à-dire le report du Central Tour en 2022”, “Afin de vous accueillir au mieux, afin aussi que vous puissiez vous organiser dans la logistique de vos plannings respectifs, nous ne pouvons vous faire attendre plus longtemps, et les incertitudes des autorités sont trop grandes.”



Le concert qui devait avoir lieu au Groupama Stadium le 26 juin prochain est reporté au 25 juin 2022. Les billets achetés restent valables et les spectateurs qui ne pourront pas assister aux nouvelles dates pourront se faire rembourser dès ce mercredi.