Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau, toujours chouchous des Français

Le chanteur Jean-Jacques Goldman et l’actrice Sophie Marceau ont été élu « personnalités préférées des Français ». Une habitude pour les deux stars, qui figurent régulièrement tout en haut de ce Top 50, publié dans le JDD.

Pour Goldman, il s’agit de la 10e victoire depuis 2013. Quant à Marceau, elle occupe la plus haute marche du podium pour la deuxième année consécutive. Cependant, de nouvelles têtes s’invitent en haut du classement. Parmi celles-ci, Jean-Pierre Pernaut gagne dix places et prend la troisième place chez les hommes. Philippe Etchebest fait lui son entrée dans le classement directement à la septième place. Chez les femmes, Alexandra Lamy et Mimie Mathy gagnent chacun trois places, et terminent respectivement deuxième et troisième.

Les 10 personnalités masculines préférées des Français : 1- Jean-Jacques Goldman ; 2- Omar Sy ; 3- Jean-Pierre Pernaut ; 4- Soprano ; 5- Jean Reno ; 6- Jean-Paul Belmondo ; 7- Philippe Etchebest ; 8- Teddy Riner ; 9- Francis Cabrel ; 10- Dany Boon.

Les 10 personnalités féminines préférées des Français : 1- Sophie Marceau ; 2- Alexandra Lamy ; 3- Mimie Mathy ; 4- Florence Foresti ; 5- Marion Cotillard ; 6- Louane ; 7- Karine Le Marchand ; 8- Josiane Balasko ; 9- Mylène Farmer ; 10- Valérie Lemercier.