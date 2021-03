Jeep Élite : l’ASVEL corrige le CCRB et remonte à la 5e place

En grosse difficulté au cours des dix premières minutes, les joueurs de l’ASVEL ont parfaitement réagi dès le second quart-temps pour s’imposer largement contre Châlons-Reims. Les Villeurbannais ont signé ce dimanche leur neuvième succès de la saison en Jeep Élite. Ils occupent désormais la 5e place du championnat.



Privés de T.J. Parker (malade), Matthew Strazel (blessure à la cheville) et Norris Cole (repos), les Rhodaniens ont surclassé les Champenois ce dimanche à l’occasion de la 26e journée de Jeep Elite. Meilleur marqueur de la rencontre, Guerschon Yabusele (22 points) est le grand artisan de la victoire villeurbannaise. Bien épaulé par Moustapha Fall (16 points, 3 rebonds et 3 passes décisives) et Thomas Heurtel (10 points et 9 passes décisives), l’intérieur villeurbannais a réalisé une excellente prestation.



C’est aussi avant tout un triomphe collectif ce soir avec de beaux mouvements en attaque et une défense de fer. L’ASVEL fait le plein de confiance avant son “road trip” la semaine prochaine en Israël et en Russie.

Après 10 premières minutes compliquées, LDLC ASVEL a déroulé pour nettement dominer le @ChampBasketOff ! #LDLCASVEL #JeepELITE pic.twitter.com/sSjjEhlSWG — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) March 28, 2021