Jeux de Paris 2024 : Début de la semaine Olympique et paralympique

À quelques mois du début des Jeux de Paris 2024, la 8e édition de la semaine Olympique et Paralympique débute ce 2 avril et se terminera ce samedi 6 avril 2024.

Cette semaine a pour objectifs de sensibiliser aux valeurs olympiques et paralympiques, d’utiliser le sport comme outil pédagogique dans les enseignements, de découvrir des disciplines olympiques et paralympiques, de changer le regard sur le handicap en s’appuyant sur la découverte des parasports et en intégrant des rencontres de parasports ou sports partagés.

À noter que 400 événements sont organisés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans l’Ain par exemple, le collège Cizain va accueillir les écoliers de l’école Daudet et reproduire une arrivée de la flamme Olympique. Une exposition sur l’histoire de ces jeux leur sera également présenté.

Enfin, dans le Rhône, l’école élémentaire Au fil des mots Émile Bourgeois organise une rencontre avec les joueurs de LYON baskets fauteuil afin de sensibiliser les élèves au handisport.