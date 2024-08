JO : Alexandre Lacazette et les Bleus en quête d’or ce soir face à l’Espagne

Après avoir éliminé l'Égypte sur le score de 3 buts à 1, l'équipe de France de football affronte l'Espagne en finale ce jeudi. Touché à une cheville lors de la demi-finale, le capitaine, Alexandre Lacazette, n'a pas participé à l'entraînement jeudi, mais il devrait bien faire partie des onze joueurs alignés sur la pelouse du Parc des Princes par le sélectionneur Thierry Henry, selon nos confrères du journal L'Équipe.

Toujours invaincus depuis le début du tournoi, les Bleus ne sont plus qu'à une victoire du titre olympique et de la médaille d'or, qui n'a plus été remportée par nos Tricolores depuis les Jeux de Los Angeles en 1984. La rencontre est à suivre à partir de 18 heures.

ML