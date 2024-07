JO : des places disponibles pour tous les matches à Geoffroy-Guichard

Les Jeux Olympiques commencent aujourd'hui à Saint-Étienne avec le premier des six matchs programmés au stade Geoffroy-Guichard. Cependant, il reste encore des places disponibles pour toutes ces rencontres, ainsi que dans l'ensemble des stades accueillant les matchs de football. L'affluence devrait varier en fonction des affiches. Pour le dernier match du tournoi féminin entre la Zambie et l'Allemagne, il est prévu que les supporters soient moins nombreux que pour le match d'ouverture entre le Maroc et l'Argentine. Il sera possible d'acheter un billet sur la billetterie en ligne de Paris 2024 jusqu'à 30 minutes avant le coup d'envoi.

ML