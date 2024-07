JO : les Bleuets entrent en lice ce soir contre les États-Unis

L'équipe de France U23 affronte ce soir au stade Vélodrome de Marseille les États-Unis pour son entrée en lice dans le tournoi olympique. La rencontre est à suivre à partir de 21h. En mars dernier, les Français avaient concédé le match nul 2-2 face à la sélection américaine. Les hommes d'Alexandre Lacazette espèrent bien se lancer dans la compétition après avoir signé deux victoires et un match nul contre le Japon lors de leur préparation. Dans le groupe A, les Bleuets affrontent également la Nouvelle-Zélande et la Guinée, en plus des États-Unis.

ML