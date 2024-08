JO Paris 2024 : Léon Marchand et Pauline Ferrand-Prévôt porte-drapeaux à la cérémonie de clôture ce dimanche

Léon Marchand (4 médailles d'or et une médaille de bronze en natation) et Pauline Ferrand-Prévôt (1 médaille d'or en VTT) ont été désignés porte-drapeaux de la France à l'occasion de la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024 ce dimanche (21h). La cérémonie aura lieu au Stade de France et servira de passage de relais avec Los Angeles.

Avant l'ultime journée de ces Jeux Olympiques, la délégation française compte désormais 62 médailles (16 médailles d'or, 24 médailles d'argent et 22 médailles de bronze). Les dernières breloques ont été décrochées ce samedi par le volley-ball (or), le taekwondo avec Althéa Laurin (or), le handball féminin (argent), le basket-ball (argent), le breaking avec Dany Dann (argent) et l'athlétisme avec Cyréna Samba-Mayela (argent) sur 100m haies.

A noter que la France a battu son record de médailles d'or sur une olympiade avec 16 titres (record précédent à 15 médailles d'or lors des JO d'Atlanta en 1996).