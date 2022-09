Journées du patrimoine 2022 : le musée des pompiers de Lyon ouvre ses réserves au public

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée des sapeurs-pompiers de Lyon ouvre ses réserves au public. Plus de 150 véhicules à découvrir à Vaulx-en-Velin les 17 et 18 septembre prochain.

Bientôt les Journées Européennes du Patrimoine ! #JEP2022

A cette occasion, le musée des sapeurs-pompiers de Lyon ouvre ses #réserves au public ! 🚒 Venez découvrir plus de 150 camions et participer à des animations les 17 et 18 septembre 2022 à Vaulx-en-Velin. pic.twitter.com/eFuSkdGUSz — Musée des pompiers – Lyon (@MuseePompiers) September 2, 2022

Au programme : animations, démonstrations, ateliers et visites libres durant tout le week-end. Le lieu sera accessible aux personnes à mobilité réduite, et l’accueil en langue des signes française (LSF) sera possible. Habituellement fermé au public, ce lieu permet de conserver l’ensemble des véhicules, pompes à bras et motopompes qui composent les collections du musée.

Les réservations se font par mail (musee.sapeur-pompier@sdmis.fr) ou par téléphone (04 72 17 54 54).