Juninho dénonce à nouveau le manque de caractère de son effectif

Dans un entretien accordé ce dimanche matin dans les colonnes du Progrès, Juninho est notamment revenu sur sa première année en tant que directeur sportif. Le Brésilien affiche ses ambitions avec le club rhodanien et dénonce encore le manque de caractère de son effectif.



Avant de s’exprimer sur les joueurs, Juninho ne fuit pas ses responsabilités. L’ex-joueur de l’OL reconnaît des débuts difficiles pour sa première saison en tant que directeur sportif. “C’était ma première année. J’ai surtout (re)découvert un club beaucoup plus grand que quand je suis parti […] Cela a été plus difficile que je le pensais, c’était une année d’observation pour moi, concède le dirigeant brésilien. J’ai envie de réussir, pas forcément comme je l’ai fait en tant que joueur, mais je le veux pour ce club qui m’a donné cette opportunité.”



“On est une équipe gentille”



Après avoir confirmé sa confiance dans son effectif, Juninho est également revenu sur un défaut très souvent reproché à l’équipe lyonnaise. “On avait un effectif de qualité à tous les postes, mais un groupe un peu déséquilibré, qui manquait de leaders, et donc d’ambition. […] Combien de buts a-t-on marqués sur coups de pied arrêtés (hors penaltys) ? Deux. Normalement, c’est près de 25 %. Notre liaison entre le tireur et ceux qui vont au duel, prouve qu’on est une équipe gentille.”



À l’approche de la finale de la Coupe de la Ligue et de la suite de la Ligue des champions, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais affiche ses ambitions. “On va se concentrer sur nos deux matches qui arrivent. Si on passe contre la Juve, après c’est un tournoi sur des matches secs. Dans ces conditions, ce n’est pas toujours le meilleur qui gagne. En quart de finale, tout le monde a sa chance.”