Menace sur Juve-OL

La Juventus Turin a annoncé ce mercredi soir que son défenseur Daniele Rugani a été contrôlé positif au coronavirus. Le club écrit dans le communiqué ‘’activer toutes les procédures d’isolement prévues, y compris le recensement de ceux qui ont eu des contacts avec lui’’. Le mercredi 26 février, le joueur de 25 ans était sur la feuille de match d’OL-Juventus (1-0). Il était resté sur le banc tout le match.

Quoiqu’il en soit, la tenue du match retour mardi prochain à Turin, déjà prévu à huis clos, semble désormais totalement impossible. Les quarts de finale de la Ligue des Champions étant programmés les 7-8 avril (aller) et les 14-15 avril (retour), comment l’UEFA va-t-elle se débrouiller pour organiser d’ici là le huitième de finale retour entre la Juventus Turin et l’Olympique Lyonnais ? Privés de compétition nationale, les joueurs de la Juve manqueront cruellement de rythme si le match venait à être programmé dans quinze jours, sitôt la fin de la probable quatorzaine des joueurs et membres du staff de la Vieille Dame. Mais la question est-elle vraiment aujourd’hui de savoir quand Juve-OL va-t-il se jouer ? Dans les conditions actuelles, la Ligue des Champions 2019-2020 a-t-elle véritablement encore un sens ?

Julien Huët