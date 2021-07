Kaamelott : un fan prévoit de regarder le film 200 fois

Le film n’aura plus aucun secret pour lui. Repoussé d’un an, “Kaamelott Premier volet” a suscité le très fort engouement d’un fan, prêt à mettre la main à la poche.



Arnaud, un habitant de Reims (Marne), s’est lancé un défi fou : battre le record du monde de visionnage d’un même film, au cinéma. Celui-ci est actuellement détenu par un Américain qui a vu 191 fois “Avengers : Endgame”, en 2019. D’après France 3 Grand Est, l’homme de 33 ans a prévu quatre séances par jour pendant sept semaines et deux jours. Entre le pass sanitaire (vaccin, tests PCR ou antigéniques) et Kaamelott, il semble avoir fait son choix.

L’un des avantages de ces 200 séances, c’est qu’il ne sera pas déçu de rater quelque chose en clignant des yeux, il pourra se rattraper sans souci.