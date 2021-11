La Bourgogne dans le top 10 des régions du monde à découvrir absolument en 2022

C’est une fierté. La Bourgogne fait partie du TOP 10 des plus belles régions à visiter en 2022 !



En effet, dans son nouveau guide touristique “Best in Travel 2022”, Lonely Planet invite les voyageurs à découvrir les pays, régions et villes à explorer en 2022, à l’heure de la réouverture des frontières. Et la Bourgogne fait partie du top 10 des régions mondiales incontournables en 2022….



Un joli coup de projecteur pour la région.

