La Bretagne bat le record du plus grand rassemblement de Schtroumpfs

Ce samedi, 3500 Schtroumpfs se sont rassemblés lors du carnaval de Landerneau dans le Finistère. Selon ce décompte qui devra être vérifié par le Guinness des records, la Bretagne se hisse au premier rang mondial du rassemblement de Schtroumpfs.

L’Allemagne est donc détrônée. Son record de 2.762 participants, fixé le 16 février 2019, a été dépassé ce dimanche, et de loin.

Ce triomphe français a été rendu possible grâce aux équipes du Carnaval de la lune étoilée : elles ont lancé le défi de réunir le plus de Schtroumpfs possible. Mais il faut rendre aux Schtroumpfs ce qui appartient aux Schtroumpfs : c’est surtout grâce aux 3.500 personnes peintes en bleu et vêtues d’un bonnet blanc que la Bretagne a pu se placer en haut du podium du rassemblement de Schtroumpfs.