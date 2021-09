La cinquième édition du Lyon Street Food festival démarre ce jeudi

Les anciennes usines Fagor-Brandt, situées dans le 7e arrondissement, vont accueillir près d’une centaine de chefs cuisiniers dès ce jeudi et jusqu’au dimanche 19 septembre à l’occasion du Lyon Street Food festival.

Pour sa cinquième édition, l’événement, qui réunit aussi bien des chefs étoilés que des propriétaires de food trucks, verra ses participants proposer des plats tous plus originaux les uns que les autres au pris de 5 euros.

Le Lyon Street Food festival se tient au 65 rue Chalemel-Lacour et se déroulera jeudi et vendredi de 18 heures à minuit, samedi de 11 heures à minuit et dimanche de 11 heures à 22 heures.

Enfin, celui-ci aura lieu, évidemment, dans le respect des règles sanitaires en vigueur et l’accès se fera donc sous présentation du pass sanitaire. Un centre de dépistage sera néanmoins accessible sur le site du festival, avec un résultat délivré en quinze minutes, et le contrôle se fera uniquement par QR code.